Comment le FC Barcelone a devancé le Real Madrid dans la gestion des jeunes joueurs

Ces dernières années, les observateurs du football espagnol avaient fait un constat plutôt flagrant : la politique mercato du Real Madrid était bien différente de celle du FC Barcelone. Du côté de la capitale, on a multiplié les arrivées de jeunes joueurs prometteurs, qu'ils soient espagnols ou étrangers. Une ligne directrice sur le mercato qui avait démarré avec le polémique recrutement de Martin Ødegaard, et qui continue aujourd'hui, avec les arrivées plus ou moins récentes d'éléments comme Eder Militao, Take Kubo, Dani Ceballos, Fede Valverde, Vinicius Junior, Reinier ou Rodrygo Goes, pour ne citer que quelques exemples. A la manœuvre, le fameux Juni Calafat, fort de ses contacts aux quatre coins du globe. Objectif ? Sécuriser les meilleurs jeunes de la planète au sein du club pour ne pas devoir les recruter pour un montant bien plus élevé à l'avenir, et, éventuellement, s'en servir pour faire des opérations financières intéressantes.

A contrario, de l'autre côté du méridien de Greenwich, on a privilégié l'arrivée de joueurs confirmés, avec un succès tout de même assez faible. Pendant longtemps, la Masia a été mise de côté, alors que sur le marché des pépites, la direction de Josep Maria Bartomeu a été dépassée sur de nombreux dossiers par les autres grosses écuries européennes. On avait, ces dernières années, souvent des compositions avec aucun joueur en dessous des 25/26 ans. Une situation inacceptable pour les supporters du Barça. Mais la donne a bien changé cette saison. De son côté, Zinedine Zidane continue de miser sur sa vieille garde. L'entraîneur tricolore n'a que très peu utilisé Martin Odegaard et Luka Jovic par exemple, et tout deux sont, temporairement, allés tenter leur chance loin du soleil madrilène. Ferland Mendy est le seul "jeune" à être aligné régulièrement, avec Vinicius Junior dans une moindre mesure. Son compatriote Rodrygo Goes est quelque peu tombé dans l'oubli, et que dire de Militao... Même Fede Valverde doit aujourd'hui se contenter d'un rôle de doublure.

La jeunesse prend le pouvoir à Barcelone

Du côté de Barcelone, c'est le contraire. Ils sont de plus en plus nombreux à être utilisés dès leur plus jeunes âge, qu'ils soient formés au club ou recrutés à l'extérieur. Oscar Mingueza est par exemple devenu titulaire, tout comme Ronald Araujo lorsqu'il est disponible. Pedri est le maître à jouer, avec un De Jong qui reste aussi un élément assez jeune malgré une belle expérience en Europe déjà, alors que Dest est aussi intouchable. Fati était indiscutable avant sa blessure, pendant qu'Ilaix Moriba commence lui à avoir de plus en plus de minutes. Ne nous trompons pas. Si Ronald Koeman utilise tant de jeunes, c'est aussi, en partie, parce qu'il n'a pas forcément grand chose d'autre sous la main. Si l'ancien sélectionneur oranje avait eu des joueurs de garanties en défense et au milieu par exemple, Mingueza pour n'en citer qu'un aurait-il autant d'opportunités ?

Seul lui le sait, mais on peut imaginer une réponse nuancée, dans la mesure où des joueurs comme Ilaix Moriba et même Riqui Puig sont devant Miralem Pjanic dans la hiérarchie, alors qu'Araujo est préféré à Lenglet lorsqu'il est disponible. Plus que son pari sur des jeunes comme Mingueza, Araujo, Moriba ou Pedri, c'est surtout la façon dont il a réussi à faire progresser tout ce beau monde qui impressionne. Lancés dans le grand bain sans véritable période d'adaptation, tous sont performants et donnent l'impression de s'améliorer match après match. Et c'est surtout là, que Ronald Koeman est fort. Les déclarations des joueurs ou de leur entourage au sujet du coach néerlandais vont d'ailleurs dans ce sens. Il y a par exemple eu ce geste de révérence de Moriba envers son entraîneur après un match à Séville, alors que le père du jeune de 18 ans avait tenu des propos très élogieux à son égard : « grâce à Koeman, nous ne pensons qu'au Barça. Pourquoi partir ? Ronald, je le considère comme le père d'Ilaix. Il faut être très reconnaissant envers une personne qui te donne une opportunité comme lui. S'il n'était pas là, certains de ces jeunes ne joueraient pas en équipe première ».

Koeman vs Zidane

« Il a beaucoup de responsabilités car il a parié sur moi dès le premier jour. Il aime les jeunes et je lui en suis très reconnaissant. Sans Koeman, je ne serais pas ici », a de son côté lancé Pedri lors de sa première conférence de presse avec la sélection espagnole mardi. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Joan Laporta a déjà fait savoir à l'entraîneur qu'il serait toujours là l'an prochain. Le nouveau président barcelonais a parmi ses projets de remettre La Masia au cœur du projet, et qui de mieux que quelqu'un qui est aussi à l'aise dans la gestion des jeunes joueurs que Koeman ? L'ancien défenseur blaugrana, qui a montré tout comprendre du Barça et de son ADN, a aidé à tourner une page très compliquée de l'histoire récente du Barça, négociant à merveille la transition qui a eu lieu ces derniers mois, dans l'effectif comme dans les bureaux.

De son côté, Zinedine Zidane continue de miser sur ses valeurs sûres. Et pourquoi pas après tout ? Les résultats lui donnent raison - il a remporté la Liga l'an dernier et reste en course pour un doublé Liga-LdC cette saison - et du côté de Madrid, avec la pression médiatique colossale qu'il doit porter sur ses épaules, c'est l'essentiel. Autre question que l'on peut légitimement se poser : la bande de Vinicius et Rodrygo est-elle suffisamment talentueuse pour évoluer au Real Madrid aujourd'hui et sur le moyen terme ? Si oui, le Français est-il le meilleur entraîneur pour réussir à exploiter leur potentiel ? L'ancien numéro 5 des Blancos est-il vraiment d'accord avec la politique de sa direction et souhaite-t-il avoir autant de jeunes joueurs dans son effectif ? Il faut aussi signaler que les cadres madrilènes restent performants, et que rien ne justifie par exemple qu'un Antonio Blanco soit préféré à un Toni Kroos ou un Luka Modric. Aujourd'hui, l'avenir du FC Barcelone semble plus brillant que celui de l'ennemi merengue, dans la mesure où l'équipe a déjà entamé sa révolution alors que les Madrilènes n'ont pas encore lancé ce nouveau cycle. Mais on le sait, le mercato peut tout changer...