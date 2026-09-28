Portugal : la Norvège enrage contre Bernardo Silva
Le Portugal s’est imposé en Norvège (1-2) dans une rencontre marquée par un incident dans les dernières secondes. Entré en jeu à la 87e minute, Bernardo Silva s’est retrouvé au cœur d’une altercation avec Martin Ødegaard après un geste tardif sur le capitaine norvégien. Touché à la cheville, le joueur d’Arsenal a immédiatement réagi, visiblement agacé, tandis que plusieurs de ses coéquipiers ont également reproché au Portugais son intervention.
Bernardo Silva leaves one on Ødegaard after the ball had already gone. pic.twitter.com/nng9ctXtp6— Football Gossips (@FballGossips) September 27, 2026
Après la rencontre, Ødegaard n’a pas mâché ses mots pour dénoncer le geste de Bernardo Silva. « Je ne sais pas ce qu’il fait. Ce genre de comportement n’a pas sa place sur un terrain de football. C’est honteux que les gens agissent ainsi », a lâché le capitaine norvégien. Patrick Berg et Andreas Schjelderup ont, eux aussi, critiqué l’intervention, la qualifiant notamment d’excessive. De son côté, Bernardo Silva s’est montré beaucoup plus bref au moment d’évoquer l’épisode : « c’est le football, mec… »
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