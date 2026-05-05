LdC : Arsenal s’offre l’Atlético et sa première finale depuis 2006 !

Avant le retour entre le Bayern et le PSG que la planète football attend (mercredi, 21h), Arsenal et l’Atlético ouvraient le bal. Après le 1-1 de la semaine passée, tout restait à faire dans cette première demi-finale retour de Ligue des Champions. Moins spectaculaire sur le papier certes, et moins attendu par le public, il y avait tout de même une place en finale à aller chercher. Ce n’est pas tous les jours pour ces deux formations, jamais sacrées dans cette compétition, d’être dans cette situation. Par rapport à l’aller, les Londoniens récupéraient Saka, titulaire avec Trossard en soutien d’un Gyökeres retrouvé, et un Lewis-Skelly aligné dans l’entrejeu. En face, Le Normand faisait son entrée au sein d’une défense qui s’apprêtait à être sollicitée.

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L’Atlético ne s’est pas non plus recroquevillé pour attendre le bon coup et sortir en contre. Les Matelassiers tentaient de faire jeu égal avec leurs adversaires, un peu plus mobiles et en confiance avec le ballon. Moins timorés par l’enjeu aussi. Malgré leur bonne volonté, les hommes de Diego Simeone ont accumulé beaucoup d’approximations techniques pour se montrer dangereux, à l’image de Lookman (23e) et d’un Griezmann inexistant offensivement, précieux défensivement. Il n’y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent durant cette première demi-heure hachée. Doucement, les Gunners se rapprochaient de la zone dangereuse avec Trossard (33e, 35e) et Gyökeres (39e). Oblak veillait et parvenait à dominer l’espace aérien.

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L’Atlético n’a pas su emballer la seconde période

On attendait toujours la première véritable situation de cette demi-finale franchement ennuyeuse. Elle fut la bonne. Sur un excellent ballon de Saliba, Gyökeres évitait la sortie d’Oblak pour trouver Trossard au second poteau. La frappe du Belge obligeait Oblak à la parade, bien suivi par un Saka plus vif que le Normand (1-0, 45e). L’Atlético n’avait plus guère le choix au retour des vestiaires et devait prendre des risques. Griezmann jouait un cran plus haut et ça s’en ressentait. Gabriel effectuait un énorme sauvetage devant Simeone, qui avait bénéficié d’une mauvaise lecture de Saliba (51e). 5 minutes plus tard, Griezmann pénétrait dans la surface et mettait Raya à contribution (56e), suppléé par Gabriel, bénéficiaire d’une faute de Pubill peu évidente, alors que Griezmann, qui avait suivi, a lui bel été victime d’une semelle de Calafiori.

Le penalty n’était pas loin, preuve qu’Arsenal n’était pas encore tiré d’affaire. C’est paradoxalement le moment choisi par Simeone pour faire entrer Cardoso, Sorloth et Molina (58e), quand Ödegaard, Madueke et Hincapie entraient à leur tour. Sur l’un de ses premiers ballons, l’Équatorien délivrait une superbe balle de but pour Gyökeres dont la reprise finissait au-dessus de la barre (66e). La qualité des entrants anglais faisait la différence à l’approche de la fin de rencontre. Quand Baena et Almada peinaient à exister, que Sorloth gâchait une énorme occasion (86e), Arsenal affichait plus de maîtrise, à défaut de se procurer des situations. C’est bien cela que craignait l’Emirates Stadium, jusqu’à l’explosion de joie. Bien parti pour remporter sa première Premier League depuis 2004, le club anglais sera aussi de la finale de C1, la seconde de son histoire après 2006, le 30 mai prochain à Budapest.

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