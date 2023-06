Gilbraltar - France : les compositions officielles

L’équipe de France de retour aux affaires. Les Bleus disputent leur troisième match de qualification à l’Euro 2024 ce vendredi soir contre Gibraltar à Faro (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). En tête de leur groupe, ils ont l’occasion de poursuivre leur marche en avant, et pourquoi pas soigner leur différence de buts, face à la modeste 201e nation mondiale.

Deschamps offre sa première cape à Samba, qui remplace Maignan dans le but. Wesley Fofana fera aussi ses débuts en sélection, associé à Konaté en charnière centrale. Pavard et Hernandez occuperont les couloirs défensifs, alors que Griezmann, Tchouaméni et Camavinga seront en charge de l’entrejeu. Préféré à Kolo Muani, Giroud sera épaulé par Coman et le capitaine Mbappé sur le front offensif. En face, Gibraltar sera organisé en 4-5-1 avec notamment les quadragénaires Chipolina et Casciaro titulaires.

Les compositions :

Gibraltar : Coleing - Sergeant, Chipolina, Lopes, Olivero - Britto, Hartman, Pozo, Ronan, Casciaro - El Hmidi

France : Samba - Pavard, Konaté, W.Fofana, Hernandez - Griezmann, Tchouaméni, Camavinga - Coman, Giroud, Mbappé