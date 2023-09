Bayern : nouvelles tensions entre Joshua Kimmich et Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Vendredi soir, le Bayern Munich a perdu ses premiers points de la saison 2023-2024 de Bundesliga avec un match nul concédé à domicile face au Bayer Leverkusen (2-2), avec une égalisation des visiteurs dans le temps additionnel de la seconde période, et ce malgré le but tardif de Leon Goretzka qui croyait permettre aux siens de poursuivre leur sans-faute en championnat. Mais avant la remise des compteurs à zéro, un épisode avait attiré l’attention des observateurs du football allemand : la sortie de Joshua Kimmich à l’heure de jeu pour laisser place à Noussair Mazraoui. Une décision qui n’a pas été accueillie de la meilleure des manières par le Bavarois de 28 ans…

En effet, à sa sortie du rectangle vert de l’Allianz Arena, l’international allemand aux 80 sélections (6 buts), qui allait porter le brassard de capitaine avec la sortie quelques secondes plus tôt de Thomas Müller, n’a pas apprécié le coaching de son entraîneur, Thomas Tuchel, qui a tenté de discuter avec lui dans sa zone technique, en vain. Pire encore : dans les couloirs de l’antre munichois, les journalistes allemands présents sur place ont souhaité connaître la cause de son remplacement hâtif durant la rencontre, ce à quoi le numéro 6 du FCB, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2025, a froidement répondu : «demandez à l’entraîneur». De nouvelles tensions entre les deux hommes qui font le bonheur de la presse espagnole, et notamment le Mundo Deportivo, qui rappelle l’intérêt du FC Barcelone l’été dernier et qui voulait «l’accueillir à bras ouverts.»