Gaël Clichy débarque au SM Caen !

Relégué en National à la suite d’une saison 2024/2025 chaotique, le Stade Malherbe de Caen est encore loin de son objectif de remonter en Ligue 2. Actuellement à la dixième place du classement, le club dirigé par la famille Mbappé a décidé de se séparer de son entraîneur Maxime d’Ornano, pourtant le choix de la direction malherbiste pour mener l’opération remontée en Ligue 2. Mais faute de résultat en Championnat et d’une élimination contre le Petit Poucet de Coupe de France, Bayeux, l’ex-manager de Rouen a été remplacé.

«Malgré l’engagement dont il a fait preuve au quotidien, le Club a souhaité engager une nouvelle dynamique sportive pour la deuxième partie de saison. Le SM Caen remercie Maxime d’Ornano pour son investissement et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière», pouvait-on lire dans le communiqué publié par le club normand. Après l’éviction de Nicolas Seube le 29 décembre 2024, Maxime d’Ornano a donc été limogé pile un an plus tard et a été remplacé par Gaël Clichy.

Première expérience pour Gaël Clichy

«Le Stade Malherbe Caen annonce l’arrivée de Gaël Clichy en tant qu’entraîneur principal de son équipe professionnelle. Ancien international français, il apportera au Club son expérience du très haut niveau, sa connaissance du football moderne et son exigence au quotidien. Il sera accompagné de Marvin Esor, qui viendra compléter le staff technique actuel qui demeure inchangé», indique le club normand. Après ses passages à Arsenal et Manchester City en tant que joueur, l’ex-latéral avait évolué dans un poste hybride de joueur/entraîneur dans les clubs du Başakşehir Istanbul et du Servette Genève.

Il avait ensuite accompagné Thierry Henry à la tête de l’équipe de France Espoirs, en obtenant une médaille d’argent aux JO de Paris en 2024. À l’âge de 40 ans, Gaël Clichy va donc commencer sa première expérience en tant que numéro un et aura la lourde tâche de ressouder une équipe du SMC bien malade depuis un an et demi, afin de faire remonter le club parmi les premières places pour retrouver la Ligue 2. Sa première séance est déjà attendue pour ce lundi après-midi avec son nouveau club.