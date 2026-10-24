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Bundesliga

Bundesliga : Dortmund s’impose contre Francfort et reprend la 1ère place

Par Kevin Massampu
1 min.
Beier @Maxppp
Dortmund 1-0 Francfort

Avant le choc du haut de tableau entre Fribourg et le Bayern Munich dimanche, le Borussia Dortmund a repris la tête de la Bundesliga en s’imposant face à Francfort (1-0), ce samedi. Malgré leur nette domination, les Jaune et Noir ont dû patienter jusqu’aux dix dernières minutes pour faire enfin trembler les filets de l’Eintracht.

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Après un gros travail de Jobe Bellingham sur le côté gauche, Maximilian Beier trouvait la lucarne gauche de Noah Atubolu sur une magnifique frappe enroulée du droit. Avec ce succès, Niko Kovač et ses troupes restent invaincus et font le plein de confiance avant le Klassiker sur la pelouse de l’Allianz Arena face au Bayern, samedi prochain. En face, Adi Hütter et l’Eintracht concèdent déjà une troisième défaite en Bundesliga et sont 13es du classement.

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