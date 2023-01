Liga : la réponse très froide de Javier Tebas à Vinicius Jr

La suite après cette publicité

Lors de la victoire du Real Madrid contre Valladolid (0-2) en championnat vendredi, l’attaquant brésilien Vinicius a une nouvelle fois dénoncé les insultes racistes dont il a été victime d’une partie du stade Zorrilla. Le président de LaLiga, Javier Tebas, a tenu à réagir aux propos du Merengue, non sans froideur et amertume : «A la Liga, nous combattons le racisme depuis des années. Vinicius Jr, c’est bien dommage et c’est injuste de dire que 'la Liga ne fait rien contre le racisme’. Renseignez-vous davantage. Nous sommes à votre disposition pour que tous ensemble, nous puissions aller dans le même sens», a tweeté le président de LaLiga ce dimanche.

Dans son communiqué publié sur son site officiel, la ligue espagnole s’est défendue en listant tous les cas de racismes traités ces dernières années dans les stades espagnols, et se jure de considérer la lutte contre le racisme dans les tribunes comme un combat prioritaire : «LaLiga continuera à mener la lutte contre le fléau que sont la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport, non seulement par des mots mais aussi par des actes, comme en témoignent les actions qui ont été exposées. L’objectif de LaLiga est zéro violence dans le sport et à cette fin, différentes pratiques de prévention, de détection et de plainte sont menées chaque jour, qui sont transférées à la Commission d’État contre la violence, le racisme, la xénophobie et l’intolérance dans le sport, ainsi qu’à la RFEF Competition Comité. De la même manière, LaLiga dénonce et apparaît comme une accusation dans toute procédure pénale liée à des actes de violence survenus dans le domaine du football», est-il alors écrit.

