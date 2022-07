FC Barcelone : Jules Koundé explique son choix et affiche ses ambitions XXL !

La suite après cette publicité

C'est l'un des gros feuilletons de ce mercato estival qui vient de se clôturer. Annoncé avec insistance dans le viseur de Chelsea, Jules Koundé (23 ans) a finalement décidé de rejoindre le FC Barcelone, lui qui était aussi évoqué du côté du Paris Saint-Germain. International tricolore aux 11 sélections, le natif de Paris a d'ailleurs livré ses premières impressions au micro du club barcelonais. Ambitieux, l'ancien défenseur des Girondins de Bordeaux, qui vont récupérer environ 8 millions dans cette opération, a notamment dévoilé le rôle de Xavi.

«L’entraîneur Xavi est une grande raison de ma venue ici. Je lui ai parlé à plusieurs reprises et j’ai été très enthousiaste à l’égard de son discours. Les conversations ont été très fluides et je pense que nous voyons le football de la même manière. Je vais arriver et j’espère faire de mon mieux pour avoir le plus de minutes possible. Le but maintenant est de bien intégrer l’équipe et avoir beaucoup d’importance dans ce club», a tout d'abord reconnu celui qui a rejoint les Culés jusqu'en juin 2027.

Le rôle prépondérant de Xavi !

Relancé sur son profil, Koundé a alors déclaré : «je suis un footballeur dynamique, avec beaucoup d’énergie, aussi avec une bonne capacité à sortir le ballon et à être très agressif. Avant tout, je suis un footballeur qui laisse tout sur le terrain». De quoi rassurer l'ensemble des supporters blaugranas qui apprécieront, également, les hautes ambitions, de l'international français : «je suis vraiment fier. J'ai hâte de rejoindre le groupe et démarrer cette histoire avec Barcelone. Je veux remercier Séville, mais bien entendu, le Barça est la meilleure étape de ma carrière. Maintenant, je veux remporter toutes les compétitions».

«Je veux tout gagner. J’ai des objectifs, bien sûr, mais je ne fixe pas de limites. Au niveau collectif et individuel, grandir autant que possible et apprendre, parce que je viens dans un grand club avec de grands joueurs et beaucoup ont gagné pas mal de choses. Je vais écouter pour apprendre et donner le meilleur de moi-même». Une chose est sûre, avec l'arrivée de Jules Koundé, pour environ 55 millions d'euros, le Barça confirme son mercato estival XXL après avoir déjà dépensé plus de 100 millions d'euros sur Raphinha et Lewandowski.