Ajaccio-Lille : la réaction à chaud de José Fonte

Après la grosse claque reçue face au PSG lors de la dernière journée (1-7), le LOSC de Paulo Fonseca était très attendu ce vendredi soir face à Ajaccio. Et dans un match très sérieux, les Dogues ont montré qu'ils étaient déjà passés à autre chose. Et c'était important comme l'a expliqué le capitaine José Fonte au micro de Prime Video.

«On a bien réagi. C'est le plus important après notre dernier match. Il fallait montrer que l'on avait cette force de réagir. Les bonnes équipes ne perdent pas deux fois de suite. On a travaillé ensemble. Les trois points sont importants. On se relance au classement. On a parlé, avant le match, d'être solidaire, car ici, c'est dur. Il fallait être agressif et solidaire. Avec nos qualités, on a fait un bon match.»