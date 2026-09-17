Zinedine Zidane fait déjà un premier choix fort en équipe de France

Demain à 18 heures, Zinedine Zidane va dévoiler sa toute première liste depuis qu’il a été nommé sélectionneur de l’équipe de France. Depuis, l’ancien n°10 est au boulot. Il a composé et ajusté son staff. Puis, il a multiplié les réunions de travail à Paris et Madrid où il réside explique RMC Sport. Le nouveau staff a aussi assisté à plusieurs rencontres pour superviser un maximum de joueurs. Certains membres de l’équipe de Zizou sont déjà au travail à Clairefontaine pour préparer au mieux l’arrivée des internationaux tricolores sélectionnés et ne pas trop chambouler leurs habitudes.

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Malgré tout, ZZ veut imposer son style. Ainsi, RMC Sport indique que le nouveau staff souhaite avoir le plus de contrôle possible sur ce qu’il va se passer durant les premiers jours de ce rassemblement. L’idée est d’être le moins exposé possible à la presse. Dans cette optique, les journalistes ne pourront pas assister au fameux défilé des joueurs lors de leur arrivée à Clairefontaine. Une pratique qui a souvent fait parler notamment concernant les tenues de certains. Zidane veut visiblement y mettre un terme pour le moment. Un premier choix fort, qui marque une rupture avec ce que Didier Deschamps avait mis en place.