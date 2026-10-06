Menu Rechercher
Commenter 26
UEFA Nations League

France-Belgique : Daniel Riolo allume Maghnes Akliouche

Par Allan Brevi
1 min.
France 4-1 Belgique

Pour son premier match avec les Bleus au Stade de France, Maghnes Akliouche n’a pas vraiment réussi à saisir sa chance. Titulaire dans le 4-3-3 de Zinédine Zidane, le nouveau joueur du PSG a beaucoup bougé entre le milieu et l’attaque, sans toutefois parvenir à faire suffisamment de différences. Souvent disponible dans les petits espaces, il est resté trop scolaire dans ses choix et a manqué de tranchant dans les derniers mètres, allant même régulièrement vers l’arrière pour assurer ses transmissions. Remplacé par Rayan Cherki à l’heure de jeu, il a vu son concurrent direct dynamiter la rencontre quelques minutes après son entrée.

La suite après cette publicité

Une prestation qui n’a pas échappé à Daniel Riolo. Dans L’After Foot sur RMC Sport, le journaliste s’est montré particulièrement critique envers l’international français : « Akliouche commence à m’agacer. J’ai toujours l’impression qu’on en parle comme un gamin de 17 ans, mais ce n’est plus le cas. » Une sortie qui illustre les attentes désormais élevées autour du joueur, alors qu’il doit encore franchir un cap dans l’impact et la prise de risques pour s’imposer durablement chez les Bleus. Avec les retours à prévoir d’Aurélien Tchouaméni et également de Warren Zaïre-Emery, la présence de l’ancien de l’ASM dans la prochaine liste de Zizou est loin d’être assurée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (26)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
France
Maghnes Akliouche

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
France Flag France
Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier