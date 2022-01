FIFA 22 : la carte super solide de Marquinhos

C'est le moment de la semaine qu’attendent les fans de Fifa Ultimate Team (FUT) ! La Team of the Week (17e édition) vient juste d'arriver, et il y a de sacrés joueurs dans cette sélection. À commencer par Marquinhos, toujours aussi fort défensivement, ou encore Théo Hernandez et sa carte ultra-rapide. À noter aussi que Cengiz Ünder a obtenu son premier boost de la saison. On vous raconte tout ça en détail dans cet épisode de FUT Express.

