MU : la réponse totalement lunaire de Roy Keane à Bruno Fernandes

Dans la continuité des tensions entre Bruno Fernandes et Roy Keane, le climat reste électrique entre les deux stars de Manchester United. Après la mise au point très ferme du capitaine portugais, affirmant que Roy Keane était un menteur, l’ancienne légende du club a répondu de manière brève, mais particulièrement cinglante sur les réseaux sociaux…

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Sur Instagram, Roy Keane a publié une story au message lapidaire : « trop d’attention fait croire à un âne qu’il est un lion ». Une phrase perçue comme une réponse directe aux déclarations de Fernandes, et qui relance un échange déjà très médiatisé entre les deux hommes. Le Portugais de 31 ans appréciera…