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Issa Diop va signer à Ipswich Town

Par Santi Aouna - Kevin Massampu - Dahbia Hattabi
1 min.
Issa Diop avec le Maroc @Maxppp

Auteur d’une très bonne Coupe du Monde 2026, où il s’est imposé comme le leader de la défense marocaine, Issa Diop (29 ans) est tout proche de quitter Fulham. Selon nos informations, un accord a été trouvé entre le club londonien et Ipswich Town, club promu en Premier League. L’ancien défenseur central de Toulouse s’est, de son côté, mis d’accord avec les pensionnaires de Portman Road sur un contrat de quatre ans et doit passer sa visite médicale très rapidement.

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Arrivé à Fulham en août 2022, Issa Diop a disputé 96 rencontres en quatre années passées à Craven Cottage. Le joueur d’1,94m - aux 173 rencontres en Premier League avec West Ham et Fulham - a participé à 13 rencontres de championnat durant la saison écoulée. Avec ce départ, Fulham récupérera une indemnité de transfert d’environ 10 M€, alors qu’il ne restait plus qu’un an de contrat à Issa Diop à Londres.

Pub. le - MAJ le
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