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EdF : les mots de Maghnes Akliouche sur Zidane

Par Hanif Ben Berkane
1 min.

Présent lors de la zone mixte ouverte à la presse ce jeudi après l’entraînement du PSG au Campus, Maghnes Akliouche n’a pas seulement évoqué son rôle avec Luis Enrique. Il a aussi été interrogé sur l’équipe de France et l’arrivée de Zidane à la tête de l’équipe.

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« J’espère que c’est le moment de prouver pour ma place en équipe de France. Je travaille pour ça et je me donne au quotidien pour cet objectif mais il y a d’autres étapes avant. Zidane en sélectionneur, c’est une bonne chose pour la France que ce soit lui à la tête de l’équipe, je pense que tout le monde est content de ce choix. »

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