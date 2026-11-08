Serie A : l’AC Milan domine le Genoa et revient au pied du podium

Dans le cadre de la 11e journée de Serie A, l’AC Milan se rendait sur la pelouse du Genoa et les hommes de Ruben Amorim ont assuré l’essentiel (2-1). Portés par leur pépite Alphadjo Cisse, auteur de l’ouverture du score, et Christian Pulisic, les Milanais ont empoché trois points précieux dans la course au titre, et ce malgré le but tardif signé Mikael Egill Ellertsson.

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Avec cette victoire, l’AC Milan grimpe au 4e rang et revient à cinq longueurs de la Lazio, toujours en tête. Dans l’autre rencontre de ce début d’après-midi, l’Atalanta Bergame a pris le meilleur face à Monza grâce à une réalisation de Krstovic (47e). La Dea est 12e alors que Monza reste bloqué à une inquiétante 18e place.