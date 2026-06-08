Danemark : Christian Eriksen va rentrer chez lui

Hier soir, Christian Eriksen a fait une frayeur à tout le monde. Le milieu de terrain de 34 ans s’est effondré sur le terrain lors du match amical entre le Danemark et l’Ukraine. L’ancien joueur de Tottenham, victime d’un arrêt cardiaque il y a 5 ans, est allé mieux par la suite comme l’a indiqué hier soir Morten Boesen, le médecin de la sélection danoise. «Christian se porte bien et a quitté le terrain par ses propres moyens. À mon avis, son stimulateur cardiaque fonctionne correctement. Il a brièvement perdu connaissance, mais l’a rapidement reprise et nous avons pu le contacter immédiatement. Il doit maintenant subir des examens complémentaires à l’hôpital afin de déterminer les causes de l’incident. Nous sommes en contact permanent avec lui et les médecins de l’hôpital. Christian va bien et m’a demandé de saluer tous les joueurs et de leur dire qu’il allait bien.»

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Ce lundi, le médecin du Danemark a de nouveau fait un point sur la situation du joueur. «J’ai parlé à Christian ce matin et il va bien. Il est avec sa famille et de bonne humeur. On s’attend à ce qu’il sorte bientôt de l’hôpital et puisse rentrer chez lui. Nous prenons bien soin des joueurs et du personnel et restons en contact permanent avec eux.» Des nouvelles rassurantes donc pour Eriksen, qui va pouvoir se reposer.