JT Foot Mercato : la bataille pour le projet de Super League fait toujours rage

La guerre entre Nasser Al-Khelaïfi et Florentino Pérez

Le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus, ces trois géants du football européen, qui tiennent encore au projet de Super Ligue européenne, font actuellement l'objet d’une procédure disciplinaire pour leur implication dans la création de ce projet et risquent une suspension en Ligue des champions. À la tête de l'Association européenne des clubs (ECA) et membre du comité exécutif de l'UEFA, le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi a réaffirmé fermement son opposition lors d'un entretien accordé au média américain Politico, tout en glissant un tacle au Real Madrid. «Nous continuons à travailler sans eux. Vous savez, s'ils veulent revenir, ils sont, bien sûr, les bienvenus. Ce qui est étrange, c'est qu'ils célèbrent également la victoire dans la compétition de clubs de l'UEFA, qui est sans doute la meilleure compétition de clubs au monde. Il est donc très étrange que vous alliez à l'encontre de toutes les compétitions de clubs fantastiques qui existent et que vous participiez, célébriez et profitiez des trophées.» Une pique lancée à Florentino Pérez, le président du Real Madrid, qui a immédiatement rétorqué lors de l'assemblée annuelle du club madrilène. «Nasser Al-Khelaïfi a dit que le Real Madrid poussait pour la Super League parce qu'il avait peur de la concurrence. Peut-être qu'il faut lui rappeler qui est le Real Madrid, le club le plus titré de l'histoire.» Ambiance.

Arsenal prépare un gros coup avec William Saliba

De retour à Arsenal cet été après un prêt réussi à l'Olympique de Marseille, William Saliba impressionne. Le défenseur de 21 ans s'est imposé comme le leader de sa défense. Heureux à Londres, Saliba n'est pas étranger à l'excellent début de saison des hommes de Mikel Arteta. Conscients de son apport, les dirigeants londoniens souhaitent le récompenser. Le Daily Mail indique que Arsenal veut lui offrir une prolongation. C'est même une priorité pour les dirigeants. Le Français a confirmé qu’une rallonge de son bail était bien dans les tuyaux. «Oui, on verra. Ils parlent un peu.» Pour rappel, William Saliba est sous contrat avec les Gunners jusqu'en 2024.

Erling Haaland dévoile le secret de son efficacité

Dix-sept buts et trois passes décisives en onze matches toutes compétitions confondues, Erling Haaland est sur un nuage en ce début de saison. Il n'a nullement été question d'adaptation pour le cyborg norvégien qui semble déjà avoir trouvé sa place dans l'effectif de Pep Guardiola. Mais comment expliquer une telle efficacité face aux buts ? Évidemment, son talent y est pour beaucoup, mais l'attaquant de 22 ans a révélé que c'est surtout grâce aux lasagnes de son père. «J'ai ça avant chaque match à domicile maintenant et ça s'avère assez bien, donc il doit y avoir quelque chose de spécial qu'il ajoute. J'aide très peu. Je suis surtout allongé sur le canapé à le regarder. C'est comme ça que ça marche», a-t-il expliqué au Daily Mail. Trois triplés d'affilés à l'Etihad Stadium, la recette miracle fonctionne à merveille.