OL : un courtisan se présente pour Nicolas Tagliafico

Présent dans le onze de l’Argentine lors de la finale de Coupe du Monde face à l’Espagne, Nicolas Tagliafico pourrait remporter un deuxième Mondial de suite avec l’Albiceleste. En attendant, son avenir fait parler à Lyon. De retour en Liga, le Deportivo La Corogne poursuit son mercato ambitieux. Après avoir recruté Pierre-Emerick Aubameyang, le club espagnol cible désormais le latéral argentin de l’OL.

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D’après le média El Desmarque, Tagliafico se retrouve clairement poussé vers la sortie par les dirigeants lyonnais. Pour rappel, le champion du monde 2022 possède encore un an de contrat avec l’Olympique Lyonnais. Cependant, après le recrutement de Mohamed Ouedraogo à son poste, il semble désormais de trop. Affaire à suivre…