Équipe de France : Didier Deschamps confiant avant d'affronter l'Espagne en finale

Alors que l'équipe de France est parvenue à s'imposer au bout du suspens contre la Belgique, en demi-finale de Ligue des Nations (3-2), les tricolores ont rendez-vous avec l'Espagne (à suivre en live commenté sur notre site), victorieuse d'une Italie championne d'Europe (2-1) au terme d'un match abouti. Avant cette finale, Didier Deschamps a affirmé qu'il ne devrait pas s'adapter à son adversaire et conserver une défense à trois. «C'est possible, avec des avantages et des inconvénients. Il nous est arrivé à nous aussi avec un système à quatre d'être confronté à une défense à cinq. L'Espagne jouera à quatre, ça, c’est sûr. Reste à voir leur animation. Ils étaient plus dans un 4-4-2 en losange face aux Italiens», a-t-il expliqué.

«Tout dépend comment on positionne les joueurs, la défense qui est à trois peut en phase défensive se retrouver plus à cinq, et permettre à l'équipe d'occuper mieux la largeur et d'avoir une présence supplémentaire dans l'axe. Mais en face, en 4-4-2, les couloirs sont mieux occupés aussi (...) Au-delà de la qualité qui est présente, s'il y avait besoin, l'équipe de France a aussi prouvé qu'elle a de la force mentale.», a ajouté le sélectionneur des Bleus, conscient que la Roja devrait globalement avoir la possession dans ce match.

«On a une meilleure expérience qu'eux.»

En effet, Didier Deschamps assure qu'il sera difficile de priver l'Espagne de ballon. «Non, c'est impossible. Lutter avec elle, c'est déjà difficile, car c'est son ADN, elle a une possession de balle supérieure à son adversaire. Le pressing peut être fait, mais pas n'importe comment, car ils ont cette capacité à sortir le ballon sous pression. Ils ont également été performants dans leur pressing offensif, dès la perte du ballon contre l'Italie. L'équipe qui n'a pas le ballon laisse de l'énergie, mais ce n'est pas renoncer à avoir le ballon. Il faut faire en sorte d'avoir le plus le ballon possible.»

Enfin, le sélectionneur des Bleus n'a pas souhaité se mettre la pression et affirme qu'il n'y aura pas de grand favori pour cette rencontre. «On ne va pas s'autoproclamer favori, cette Roja est rajeunie, mais vous avez aussi des joueurs expérimentés. L'Espagne maintient sa qualité de jeu. On a une meilleure expérience qu'eux, mais cela ne va pas nous donner de garanties sur ce qu'il se passera demain. On sait bien qu'on aura tous les ingrédients pour faire en sorte d'aller chercher ce titre.» Réponse ce dimanche, à 20h45.