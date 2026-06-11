Coupe du Monde 2026 : quelle nation arrive la moins fatiguée en Amérique ?

À quelques heures du match d’ouverture opposant le Mexique à l’Afrique du Sud, une question traverse déjà l’ensemble des staffs techniques présents en Amérique du Nord. Quelle sélection abordera cette Coupe du Monde 2026 avec les meilleures réserves physiques possibles ? Dans un football moderne où les saisons s’étirent toujours davantage, la fraîcheur est devenue une ressource aussi précieuse que le talent. Les meilleurs internationaux ont enchaîné les compétitions nationales, les campagnes européennes, les rassemblements internationaux et les longs déplacements pendant près de onze mois avant de rejoindre leur sélection. Cette édition 2026 à 48 équipes s’inscrit dans un contexte particulièrement sensible puisque la FIFA a proposé un calendrier très dense et que plusieurs rencontres se dérouleront sous des températures élevées aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Depuis plusieurs années, syndicats de joueurs, préparateurs physiques et médecins alertent sur les conséquences d’une accumulation de matchs qui fragilise les organismes. Arriver avec un groupe préservé, capable de maintenir une intensité élevée pendant un mois, pourrait constituer un avantage déterminant dans la course au trophée.

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Pour mesurer cette donnée devenue essentielle, le cabinet français AVISIA a développé un Indice de Fraîcheur qui évalue l’état énergétique global des sélections engagées. L’indicateur repose sur l’analyse des temps de jeu, des blessures et de l’historique physique observé au fil des saisons. L’objectif n’est pas de désigner les équipes ayant le moins joué mais de déterminer celles qui se rapprochent du point d’équilibre idéal. Un joueur ayant disputé près de soixante rencontres arrive avec une charge importante et un risque accru de blessure musculaire. À l’inverse, un international qui a peu joué ou qui revient tout juste d’une longue indisponibilité manque souvent de rythme et de repères compétitifs. L’indice recherche donc ce juste milieu qui permet d’associer condition physique optimale, continuité sportive et disponibilité de l’effectif. Les calculs sont actualisés en permanence selon les dernières rencontres, les minutes disputées, l’état de l’infirmerie et la physionomie des matchs. Une note supérieure à 90 correspond à une forme maximale tandis qu’un score situé sous les 50 traduit un groupe fortement fragilisé par les pépins physiques et la fatigue accumulée.

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Le Portugal en tête du classement

Selon les données disponibles avant le coup d’envoi du tournoi, le Portugal apparaît comme la sélection la plus fraîche du plateau avec un indice de 85. Une performance remarquable pour une nation pourtant habituée à voir ses cadres évoluer dans les plus grands clubs européens. Les Portugais occupent ainsi la première place du classement AVISIA devant le Brésil, l’Argentine, la France et la Belgique, toutes regroupées à 83. «L’idée de l’indice fraîcheur est un peu la jauge d’énergie d’une sélection. Comme on a l’habitude de le faire chez AVISIA, on le fait à partir de la data qui nous permet de trouver un peu le point d’équilibre parfait pour l’énergie et la fraîcheur physique d’une équipe. L’idée est de se positionner autour d’une équipe et de dire qu’il y a des joueurs qui ont joué plus de soixante matchs dans la saison, qui arriveront sans doute un peu fatigués, avec des risques de blessures possibles. A l’inverse, il y a des joueurs qui ont très peu joué cette saison ou qui ont été blessés de manière très récente, qui manqueront de rythme. Ce sont les deux extrêmes. L’indice fraîcheur se positionne juste au milieu et trouver l’optimal pour chacune des équipes. C’est ce qu’on a construit avec cet indice fraîcheur d’AVISIA. Et d’autant plus cette année où il y a un nombre de matchs et de temps de jeu qui ont été très importants pour les joueurs clefs au cours de la saison et également des conditions météorologiques pendant la Coupe du Monde qui vont être assez chaudes d’après les prévisions», nous confie Julien Legavre, consultant Data Science chez AVISIA, cabinet français expert en data, intelligence artificielle et modèles prédictifs.

Cette hiérarchie révèle un élément intéressant puisque les favoris traditionnels ont globalement réussi à préserver un équilibre physique satisfaisant malgré des saisons particulièrement exigeantes. Le Portugal se distingue néanmoins par la qualité de sa gestion des charges de travail et par un effectif relativement épargné par les blessures lourdes au cours des derniers mois. Dans une compétition où les écarts techniques sont souvent minimes à partir des quarts de finale, disposer de quelques pourcentages supplémentaires de fraîcheur peut faire basculer un match serré, notamment lors des prolongations ou dans les séquences de pressing intensif qui caractérisent le football international contemporain. Collaborateur régulier chez Foot Mercato, Julien Legavre nous détaille le fonctionnement de cet outil de mesure. «C’est l’idée de regarder un peu dans l’historique des données, que ça soit en termes de Coupe du Monde, en termes de temps de jeu effectif des joueurs, de blessures des joueurs et de venir justement combiner et définir les seuils qui sont optimaux pour chacun des joueurs. Pour chacune des équipes, si les seuils sont dépassés, on se retrouve avec des indices fraîcheur qui vont diminuer parce qu’il y a trop de risques de blessures, trop de méformes ou trop de manque de rythme qui viennent dégrader cet indice. A contrario, les joueurs, qui arrivent à leur pic de forme avec un nombre de matchs qui est habituel, viennent justement augmenter cet indice de fraîcheur. C’est une note globale, à l’instar de notre AVISIA Player Index, d’avoir une note sur cent la plus proche de cent pour que la fraîcheur de l’équipe soit optimum pour de très bonnes performances. Plus la note descend, moins l’équipe est optimale en termes de fraîcheur physique. L’idée est de transformer ces données brutes, de temps de jeu et de blessure en un indicateur sur cent», explique Julien Legavre d’AVISIA.

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L’Espagne et l’Angleterre parmi les moins frais

La situation apparaît plus contrastée pour plusieurs prétendants majeurs. L’Allemagne affiche un indice de 80 tandis que le Maroc suit avec 79. Les Pays-Bas obtiennent 77, l’Espagne 76 et l’Angleterre ferme ce top 10 avec 74. Ces notes restent largement compatibles avec une performance de haut niveau mais elles traduisent une fatigue naissante selon la grille de lecture établie par AVISIA, qui a également donné sa prédiction pour le vainqueur de la compétition. Les organismes commencent à ressentir le poids du calendrier et certains joueurs abordent la compétition avec une accumulation de minutes particulièrement élevée. Pour ces sélections, la profondeur de banc pourrait devenir un facteur déterminant. Les rotations, longtemps perçues comme un simple outil tactique, sont désormais une nécessité physiologique. Les entraîneurs devront composer avec la récupération, les déplacements sur un territoire immense et les conditions climatiques parfois éprouvantes. Une gestion imparfaite de ces paramètres peut rapidement transformer une équipe compétitive en effectif émoussé au moment d’aborder les matchs à élimination directe. Cette Coupe du Monde pourrait ainsi consacrer une évolution profonde du football moderne. Longtemps, les analyses se concentraient presque exclusivement sur la qualité technique, la créativité offensive ou l’organisation défensive. Désormais, la donnée physique s’impose comme un indicateur majeur de performance. Les succès récents ont souvent récompensé des équipes capables de maintenir un niveau d’intensité constant jusqu’aux derniers jours du tournoi. La fraîcheur n’est évidemment pas une garantie de victoire mais elle constitue un socle indispensable pour exprimer pleinement son potentiel.

«De notre côté, on s’appuie sur des données brutes qui sont notre base de données à nous et qui vont nourrir le Avisia Player Index, et donc l’indice fraîcheur d’Avisia. Cela représente plus de huit ans d’historique de tous les joueurs, majoritairement européens, qui a été un peu plus étendu avec la Coupe du Monde. On a une très grosse base de données qui nous permet de calculer nos différents indicateurs, de mettre en place nos différents modèles d’IA et de machine learning. C’est vraiment sur cette base et cet historique qu’on vient construire tout ça. Et c’est ça qui est important, c’est d’avoir justement l’historique pour être sûr de pouvoir le prévoir et de pouvoir répéter l’information dans le temps. Si je sors un peu du cadre du sport et du foot, les IA génératives comme les ChatGPT ou Gemini et consort, eux s’appuient aussi sur un nombre très volumineux de données. Du coup pas les mêmes. C’est pour ça qu’ils sont très généralistes parce qu’eux, ils ont des informations vraiment de tout ce qu’ils peuvent trouver sur Internet et sur, sur le web qui vont être voilà extrêmement généralistes. Ils vont s’appuyer sur des faits réels et essayer de reconstruire des éléments dans leurs réponses», a conclu Julien Legavre. Dans un contexte marqué par la multiplication des compétitions et les débats récurrents sur la santé des joueurs, l’Indice de Fraîcheur AVISIA offre un éclairage précieux sur une dimension souvent invisible du jeu. À l’heure où le Mexique et l’Afrique du Sud s’apprêtent à lancer la Coupe du Monde 2026, le Portugal apparaît comme la nation qui arrive avec les meilleures réserves physiques. Reste désormais à vérifier si cet avantage statistique résistera à l’épreuve du terrain, là où se joue toujours le verdict final.

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Le classement officiel d’Avisia