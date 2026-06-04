Tottenham veut offrir 2 gros renforts à 150 M€ à Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi a réussi sa mission commando. Arrivé sur le banc de Tottenham le 31 mars dernier, l’entraîneur italien a sauvé les Spurs d’une relégation en Championship et d’une catastrophe industrielle. A présent, l’ancien coach de l’Olympique de Marseille va pouvoir profiter d’un peu de repos et de calme. Mais il ne coupe pas totalement puisqu’il est déjà en train de plancher sur le mercato avec sa direction. Les Londoniens veulent du sang neuf après une saison très difficile à tous les niveaux. Des éléments d’expérience mais aussi talentueux seront recherchés. RDZ veut aussi des joueurs qui tiennent le choc physiquement après une année marquée par de nombreuses blessures.

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Outre Andy Robertson et Marco Senesi, qui devraient arriver librement, le coach a deux autres noms en tête. Le premier est celui de Jan Paul van Hecke. Le Néerlandais de 25 ans est la priorité des Spurs en défense centrale. D’autant que Tottenham a des chances de perdre Cristian Romero. Van Hecke est donc ciblé, lui qui n’est pas un inconnu pour De Zerbi. Le natif de Brescia l’a déjà dirigé à Brighton et veut retravailler avec lui. Selon The Athletic, le Telegraph et Sky Sports, une première offre a été formulée de la part de Tottenham. Mais les Seagulls l’auraient refusé. Dans le même temps, Voetbal International assure que la proposition des Spurs est très sérieuse, à tel point que les discussions avanceraient bien avec Brighton.

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De Zerbi a désigné ses priorités

La publication néerlandaise ajoute que le transfert de Van Hecke devrait se concrétiser rapidement. Il n’est pas impossible que tout soit bouclé avant le Mondial. Car d’autres clubs, dont Chelsea, Manchester City et Liverpool, quand Arne Slot était en poste, sont aussi intéressés. Mais Tottenham semble avoir l’avantage pour ce joueur dont le prix a été fixé à environ 80 M€ par Brighton. Dans le même temps, les Londoniens avancent sur une cible offensive. Il s’agit de Savinho. L’été dernier, ils avaient déjà frappé à sa porte. Mais Pep Guardiola et Manchester City avaient refusé de le laisser partir. Un an plus tard, la donne a changé. Guardiola n’est plus là et les Skyblues sont prêts à le laisser filer.

Sky Sports ajoute ce jeudi que Tottenham va formuler une première offre pour l’ailier brésilien des Citizens. Elle devrait arriver dans les prochains jours. Sous contrat jusqu’en 2031 avec les Mancuniens, le footballeur de 22 ans est plutôt ouvert à un nouveau challenge. Mais les Spurs devront se rapprocher des 70 M€ demandés par City selon l’Evening Standard. En plus de ces deux joueurs, Roberto De Zerbi souhaite que son club recrute «un milieu de terrain capable de faire des passes depuis l’arrière» précise Sky Sports. Le profil du joueur de Middlesbrough, Hayden Hackney, est apprécié selon la publication anglaise. Avec Savinho et Van Hecke, qui coûtent 150 M€ à eux deux, Tottenham devra casser sa tirelire ou se montrer convaincant pour faire baisser leurs prix.