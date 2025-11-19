CAF Awards 2025 : Othmane Maamma élu meilleur jeune joueur africain
@Maxppp
Un dernier mois de folie pour Othmane Maamma. Sacré champion du monde U20 avec le Maroc en octobre et élu meilleur joueur du tournoi, l’attaquant de 20 ans vient d’être récompensé en remportant le trophée de meilleur jeune joueur africain lors des CAF Awards 2025.
Le joueur de Watford devance Abdellah Ouazane (16 ans) de l’Ajax Amsterdam, et le Sud-Africain Tylon Smith de QPR. Cette saison, Maamma n’a joué que 49 minutes en Championship avec les Hornets, mais son nouveau statut devrait lui permettre de grappiller davantage de temps de jeu sur la seconde partie de saison.
