CAN 2025 : les scènes de joie des supporters sénégalais à Paris !

Par Kevin Massampu
Sénégal 1-0 Maroc

Le Sénégal a remporté ce dimanche sa deuxième étoile continentale, en s’imposant face au Maroc (1-0, a.p), en finale de la CAN 2025. Une rencontre qui a été entachée par un invraisemblable imbroglio, qui a notamment poussé les joueurs de Pape Thiaw à quitter la pelouse avant de finalement revenir sur le terrain du Stade Prince Moulay Abdallah.

Explosion de joie à Barbès à Paris après le victoire du Sénégal.

Un quiproquo que les Sénégalais ne sont pas prêts d’oublier, mais qui passe désormais au second plan après ce deuxième sacre sur les trois dernières éditions. Dans le quartier de Barbès à Paris, les supporters sénégalais fêtent actuellement le titre des Lions de la Teranga. Des scènes de joie et de liesse qui contrastent sans doute avec l’amertume des Marocains.

