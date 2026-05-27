Manchester City veut déjà boucler un transfert XXL pour l’après-Guardiola

C’est une nouvelle ère qui va démarrer à Manchester City. Après dix saisons à la tête des Cityzens, Pep Guardiola a décidé de mettre fin à celle qui a été la plus belle période de l’histoire du club, avec de nombreux titres glanés, dont la Ligue des Champions 2023, l’objectif tant convoité par les Mancuniens. Selon la presse anglaise, c’est Enzo Maresca, un de ses anciens adjoints, qui va prendre la suite.

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Une page se tourne sur le banc de touche, mais pas que, puisque de nombreux joueurs vont aussi quitter le navire. Bernardo Silva va ainsi faire ses valises, tout comme John Stones, deux joueurs qui ont été extrêmement importants ces dernières années. D’autres devraient aussi suivre. Forcément, il faudra recruter pour couvrir ces départs, et comme l’indique AS, Manchester City compte bien s’offrir Pedro Porro, le latéral droit espagnol de Tottenham.

Une référence à son poste

Présent dans la liste de la Roja pour le Mondial, il fait partie des références au poste de latéral droit en Angleterre. Un poste où les Skyblues ont des soucis, et les Spurs auraient fixé son prix à 50 millions de livres, soit environ 58 millions d’euros. Des contacts ont déjà eu lieu entre les deux clubs pour un transfert qui pourrait se boucler avant le début de la Coupe du Monde. Il est actuellement sous contrat jusqu’en 2028 avec Tottenham.

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Pour l’anecdote, Pedro Porro avait déjà appartenu à Manchester City par le passé, puisqu’il avait été acheté à Girona, club du City Football Group, avant d’être prêté à Valladolid et au Sporting, qui l’a ensuite acheté, et les Londoniens l’ont recruté pour 40 millions d’euros à l’été 2023. Il n’a cependant jamais porté la tunique mancunienne. Affaire à suivre, mais tout indique que ce dossier pourrait se conclure assez vite.