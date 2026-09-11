Série A
Santos va réunir Neymar et Philippe Coutinho
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@Maxppp
Ayant pu compter sur le retour de Neymar depuis janvier 2025, Santos essaye de tout doucement retrouver son meilleur niveau. Treizième de Serie A, le club paulista est en course pour les places qualificatives en Copa Sudamericana mais dispose également de sept petits points d’avance sur la zone rouge à treize journées de la fin.
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Libre depuis février dernier, Philipe Coutinho (34 ans) n’a pas encore retrouvé de club mais pourrait rejoindre Santos selon UOL. Cet été, Santos a été actif avec les arrivées d’Everton, Arthur Melo, Rodinei et Lima. L’ancien de Liverpool et du FC Barcelone serrait tout proche de retrouver Neymar.
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