MU : la sortie forte de Carrick sur le mercato des équipes de Premier League

Michael Carrick veut croire aux chances de Manchester United cette saison malgré un mercato moins spectaculaire que celui de plusieurs concurrents. Avec environ 180 millions d’euros dépensés, notamment pour Carlos Baleba, Andrey Santos et Youri Tielemans, le technicien anglais estime que l’argent ne fait pas tout : « je suis convaincu que nous pouvons être compétitifs », a-t-il assuré, ajoutant que « l’argent, c’est une chose. Ce que vous en faites et comment vous en tirez le meilleur parti, en est une autre ». Après avoir ramené les Red Devils à la troisième place de Premier League et en Ligue des Champions, Carrick sent également « une fraîcheur et un enthousiasme » dans son groupe, ainsi qu’« une soif de victoire et un désir de réaliser quelque chose ».

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L’entraîneur mancunien reconnaît toutefois que certaines équipes sont plus avancées : « nous connaissons les défis auxquels nous sommes confrontés, bien sûr que nous le savons. Ce n’est pas instantané, mais je pense que nous allons dans la bonne direction, c’est certain. » Malgré un mercato moins dépensier que celui de plusieurs rivaux, Carrick estime donc que United possède les armes pour viser des trophées, à condition de trouver « la bonne dynamique » et « le bon équilibre » au sein du groupe.