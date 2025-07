Aucun accord entre l’OL et Nottingham Forest pour Malick Fofana

L’Olympique Lyonnais est toujours dans une attente insoutenable. Envoyé en Ligue 2 par la DNCG la semaine dernière, le club rhodanien a immédiatement fait appel. En attendant de savoir si ce recours leur permettra de rester ou non dans l’élite du football français, les Gones s’activent en coulisses pour dégraisser et engranger le plus de liquidités pour montrer patte blanche au gendarme financier. Remplaçante de John Textor et nouvelle présidente de l’OL, Michele Kang ne va pas faire de miracle. Pour sauver les septuples champions de France doivent vendre, après le départ de Rayan Cherki à Manchester City contre 42,5 M€. Hier, nous vous révélions par exemple que plusieurs clubs s’intéressent à Georges Mikautadze. Ce mardi, nous vous avons également confirmé que le milieu Jordan Veretout s’était mis d’accord avec un club du Qatar. Les départs risquent de s’enchaîner du côté de la capitale des Gaules et Malick Fofona pourrait en faire partie.

Arrivé sur les bords du Rhône en 2024 en provenance de La Gantoise et en échange de 20 M€, le jeune ailier belge de 20 ans est l’un des éléments les plus cotés de l’effectif lyonnais. Auteur de 15 buts et 7 passes décisives en 62 matches, toutes compétitions confondues, Fofana a d’ailleurs vu Chelsea se rapprocher de l’OL. Mais les Blues pourraient se faire doubler par une équipe moins huppée. Le journaliste Fabrizio Romano assure en effet que l’OL et Nottingham Forest auraient trouvé un accord pour le transfert de Fofana, sans qu’aucun montant ne soit précisé. Malick Fofana est toutefois encore très loin de rallier le City Ground, car, selon nos informations, il n’existe aucun accord entre les deux clubs. Nous pouvons même ajouter que Français et Anglais n’ont jamais eu de discussions sur un transfert de Fofana.