Monaco : la déception de Pocognoli malgré la remontada contre Auxerre

Mené de deux buts après une première période compliquée, Monaco est finalement revenu au score face à Auxerre au terme d’un match renversant au stade Louis-II. Les Monégasques ont montré un tout autre visage après la pause pour égaliser rapidement grâce à Fati puis Balogun sur penalty, avant de pousser pour arracher la victoire sans y parvenir (2-2). Un scénario frustrant, mais révélateur d’une réaction d’orgueil qui a marqué la seconde période. Au micro de Ligue 1+, Sébastien Pocognoli n’a pas caché sa déception malgré le retour en force de ses joueurs dans le second acte. Après le faux pas face au Paris FC, le coach belge voulait faire mieux qu’un match nul.

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«De la déception, on avait tout pour prendre les trois points. Après, je pense qu’Auxerre a fait le match qu’il fallait en première période et nous, on a très mal fait. Il y a eu beaucoup de solidarité dans les moments clés, mais on a perdu beaucoup de duels. On passe complètement à côté, c’est le cas depuis trois matchs. On a fait les 10 premières minutes avec de la discipline, balle au pied et sans ballon, mais on est encore fragiles dans les moments clés et c’est mon rôle d’expliquer ça. Avec Marseille, on a eu une première mi-temps compliquée, et si l’on veut ambitionner d’être là où on veut être, il faudra être plus constants. L’entrée en jeu d’Adingra ? Il a apporté l’impact qu’on voulait. Contre le PFC, il a fait un bon match. Malheureusement, si l’on ne défend pas bien, on peut toujours reconsidérer ce qui n’a pas marché en première mi-temps. On attendait une réaction. Je prends la responsabilité du match de la semaine passée, et les joueurs ont réagi aujourd’hui d’un point de vue mental», a-t-il affirmé. L’heure de réagir est arrivée et ça passera par un succès à Toulouse le weekend prochain.