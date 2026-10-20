Des objets ayant appartenus à Lionel Messi volés à Paris

Selon le journal AS, deux objets ayant appartenu à Lionel Messi ont été dérobés dans une boutique du centre de Paris, en marge des émeutes qui secouent la capitale. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre deux individus encapuchonnés exhibant un maillot du FC Barcelone et un brassard de capitaine dédicacés par la star argentine, aux abords de la place de la République. Ce vol intervient à quelques heures du choc de Ligue des champions entre le PSG et le Barça, deux clubs qui ont marqué la carrière de l’ancien numéro 10 blaugrana.

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😳⚽ ¡De colección! Presumen artículos robados de Messi en París En medio de los disturbios registrados en Francia, varias personas fueron captadas mostrando una camiseta del Barcelona y un brazalete de capitán aparentemente firmados por Lionel Messi. Ambos objetos habrían sido sustraídos de un museo de fútbol durante los saqueos. La suite après cette publicité 💰 En la tienda oficial del club, artículos similares alcanzan precios de aproximadamente 70 mil y 48 mil pesos mexicanos. 🎥 RRSS #diariocambio #Puebla— Diario Cambio (@Diario_Cambio) October 18, 2026

Difficile d’estimer précisément la valeur de ces pièces de collection, dont l’intérêt dépasse largement leur prix initial. Les objets portés et signés par Messi peuvent atteindre des sommes considérables aux enchères. En décembre 2023, six maillots portés par l’Argentin lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar avaient ainsi été vendus pour plus de 7,8 millions de dollars au total. Selon leur provenance et leur rareté, les deux objets dérobés pourraient valoir plusieurs milliers de dollars sur le marché noir, voire davantage avec le temps, sans qu’une estimation précise ait été communiquée.