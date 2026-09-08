LdC : Aston Villa s’impose dans la douleur à Bruges, Athènes domine LASK

Le début de la Ligue des Champions 2026-27, c’était ce mardi. Avant les grosses affiches de 21 heures, deux prétendants à la qualification s’affrontaient d’entrée et c’est Aston Villa qui a réussi ses débuts sur la pelouse du Club Bruges. Rapidement, McGinn a ouvert le score d’une frappe croisée (0-1, 11e), avant qu’Hugo Vetlesen n’égalise pour les Belges dans la foulée (1-1, 19e). Mais la réaction anglaise a été immédiate et Buendía a redonné l’avantage aux Villans trois minutes plus tard (1-2, 22e), puis Nicolas Jackson a profité d’une ouverture de Pau Torres pour devancer un Sommer hésitant et inscrire le troisième but juste avant la pause (1-3, 43e).

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Bruges n’a toutefois pas abdiqué et a totalement relancé la rencontre après l’heure de jeu. Une main de Wan-Bissaka a offert un penalty aux Belges, transformé par Tresoldi (2-3, 61e). Les locaux ont alors pris le contrôle du ballon et accentué la pression, obligeant notamment Suzuki à intervenir devant Vetlesen (70e). Aston Villa a ainsi vu Bruges revenir dans le match, mais a su résister dans une fin de rencontre beaucoup plus disputée. Dans l’autre rencontre de la soirée, l’AEK Athènes a parfaitement lancé sa campagne de Ligue des Champions avec une courte victoire contre le club autrichien de LASK, grâce à un superbe coup-franc de Marin en première période (1-0, 12e).