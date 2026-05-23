Valence - Barcelone : les compositions officielles

Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de Valence ce samedi à 21h, dans le cadre de la 38ème et dernière journée de Liga. Valence s’articule en 4-4-2 avec Dimitrievski dans les buts. En défense on retrouve Vazquez, Tarrega, Pepelu et Nuñez. L’entrejeu des Chés est composé de Rioja, Rodriguez, Ugrinic et Diego Lopez. Le duo Hugo Duro et Javi Guerra va animer l’attaque de Valence.

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Les Blaugranas vont évoluer en 4-2-3-1 avec Szczęsny aux cages. Araujo, Eric Garcia, Gerard Martin et Baldé sont en défense. Marc Bernal et Gavi sont au milieu de terrain. Lewandowski sera épaulé par Rashford, Dani Olmo et Ferran Torres en attaque.

Les compositions

Valence :

FC Barcelone :