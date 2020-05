Ryan Giggs voit Wayne Rooney entraîner Manchester United

Wayne Rooney (34 ans) est une véritable légende vivante du côté d'Old Trafford. Quintuple vainqueur de la Premier League et victorieux de la Ligue des Champions (2008) ou encore de la Ligue Europa (2017) lors de son passage sous le maillot de Manchester United (2004-2017), l'actuel entraîneur-joueur de Derby County, en Championship, sera toujours le bienvenu chez les Red Devils. Ryan Giggs (46 ans), autre légende aux plus de 1000 matches en professionnel avec MU, son club de toujours entre 1994 et 2014, pense que le retour du meilleur buteur de l'histoire de Manchester United et des Three Lions sur le banc d'Old Trafford est inéluctable.

«Je connais Wayne. Quand j'étais à United, vers la fin, il commençait à passer ses diplômes. On le voyait faire ses séances pratiques. J'ai passé beaucoup de temps (avec Louis van Gaal) dans le bureau des analystes, où nous avions l'habitude d'analyser les adversaires. Wayne venait souvent nous voir. Il voulait étudier, il voulait travailler. Et c'est un footballeur. Côté football, il sait de quoi il parle. Certaines personnes disent, comme je l'ai découvert, qu'être un bon joueur ne fait pas toujours (un bon manager). Mais si vous aimez le jeu et que vous êtes prêt à travailler, notre avantage est d'avoir joué au plus haut niveau. Il a travaillé sous Sir Alex (Ferguson) ainsi que des managers internationaux. Il était là quand Jose (Mourinho) était là, et maintenant il travaille avec un autre entraîneur néerlandais (Phillip Cocu, manager de Derby County). Il aura donc connu différentes façons de travailler, ce qui peut également aider», a lâché Ryan Giggs à The Athletic au sujet de Wayne Rooney. Nul doute qu'un tel come-back sera validé par les fans de Manchester United à l'avenir...