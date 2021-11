Serie A : l'AC Milan chute à nouveau contre Sassuolo, Bologne vient à bout de La Spezia

Après le nul entre l'Udinese et le Genoa (0-0), la quatorzième journée de Serie A se poursuivait ce dimanche avec deux affiches programmées à 15 heures. Au Giuseppe Meazza, l'AC Milan, co-leader du championnat, accueillait Sassuolo (13e, 15 pts) et pouvait prendre provisoirement la tête. Vainqueurs de l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions (1-0), les Rossoneri restaient cependant sur une défaite face à la Fiorentina lors de la dernière journée (3-4). En face, les Neroverdi devaient se relancer, eux qui restaient sur deux défaites et un nul lors des trois dernières rencontres. Mais les coéquipiers de Maxime Lopez allaient rapidement se faire surprendre dans cette rencontre et Romagnoli ouvrait le score (1-0, 21e). Pas de quoi faire douter les visiteurs qui réagissaient immédiatement par l'intermédiaire de Scamacca (1-1, 24e). Dans la foulée, le malheureux Kjaer marquait contre son camp et permettait à Sassuolo de repasser devant (1-2, 33e).

Menés à la pause, les Milanais s'effondraient en seconde période après le troisième but inscrit par Berardi (1-3, 66e) et terminaient même cette rencontre à dix suite à l'expulsion de Romagnoli (77e). Avec ce deuxième revers de rang (1-3) en championnat, l'AC Milan loupe l'occasion de prendre, seul, la tête de Serie A. De son côté, Sassuolo grimpe, provisoirement, à la 12e place. Dans l'autre rencontre, La Spezia (17e, 11 pts) recevait Bologne (11e, 18 pts) au Dino Manuzzi. Largement dominés, les locaux s'accrochaient mais pouvaient remercier leurs montants, touchés à trois reprises par les hommes de Dino Manuzzi. Finalement, l'inévitable Marko Arnautovic, déjà auteur de cinq buts cette saison, bénéficiait d'un penalty en toute fin de rencontre et permettait logiquement aux visiteurs de s'imposer (0-1, 83e). Avec cette victoire, courte mais méritée, Bologne remonte provisoirement à la 9e place. La Spezia stagne à une très dangereuse 17e place.

