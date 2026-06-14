Coupe du Monde 2026 : le Japon accroche les Pays-Bas sur le fil dans un match complètement fou

Le groupe F de cette Coupe du Monde 2026 proposait dès la première journée un choc particulièrement attendu entre deux sélections ambitieuses. D’un côté, les Pays-Bas de Ronald Koeman se présentaient en 4-3-3 avec Verbruggen dans le but, une défense composée de Dumfries, van Hecke, Van Dijk et van de Ven, tandis que de Jong, Gravenberch et Reijnders animaient l’entrejeu derrière le trio Malen-Summerville-Gakpo. En face, le Japon de Hajime Moriyasu répondait avec un 3-4-3 articulé autour de Suzuki dans les cages, Ito, Watanabe et Taniguchi en défense, Kamada et Sano au milieu, Doan et Nakamura dans les couloirs, alors que Kubo et Maeda accompagnaient Ueda en attaque. Dans une poule également composée de la Suède et de la Tunisie, chaque point s’annonçait précieux et les deux équipes abordaient ce rendez-vous avec l’ambition de frapper fort d’entrée.

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Les Néerlandais ont rapidement pris le contrôle du ballon et se sont procurés la première grosse occasion lorsque Malen, dos au but, s’est retourné avant d’armer une frappe puissante repoussée par un excellent Suzuki (3e). Dominateurs dans la possession, les Oranje ont toutefois peiné à contourner le bloc japonais, très compact et discipliné. Le Japon a progressivement trouvé des espaces et s’est montré dangereux sur plusieurs transitions, notamment grâce à l’activité du duo Nakamura-Maeda. Après une période plus fermée, les occasions se sont multipliées avant la pause. Malen a d’abord obligé Suzuki à une nouvelle intervention après une tête piquée sur corner (34e). Les Samouraïs Bleus ont ensuite terminé plus fort. Nakamura est passé tout près d’ouvrir le score avec une frappe croisée qui a terminé au pied du poteau (43e), avant qu’Ueda ne trouve le petit filet extérieur sur une magnifique reprise de volée dans le temps additionnel (45e). Malgré une possession largement favorable aux Pays-Bas, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge à la mi-temps.

Un second acte très animé

Au retour des vestiaires, les Oranje ont affiché un tout autre visage. Summerville a immédiatement créé le danger avec un centre tendu qui a failli profiter à Gakpo (46e), puis Dumfries a fait passer un nouveau ballon brûlant devant le but japonais sans trouver preneur (47e). La domination néerlandaise a fini par être récompensée lorsque Gravenberch a déposé un centre précis sur la tête de Van Dijk, totalement seul aux six mètres pour ouvrir le score (51e). Les Pays-Bas semblaient alors maîtriser les débats, mais le Japon n’a jamais renoncé. Mieux dans le jeu après l’heure de jeu, les hommes de Moriyasu ont trouvé l’égalisation grâce à une superbe combinaison entre Kubo et Nakamura, conclue par ce dernier d’une frappe placée à l’entrée de la surface (57e). La réaction néerlandaise a été immédiate. Lancé par un Gravenberch inspiré, auteur de sa deuxième passe décisive de la soirée, Summerville a repiqué dans l’axe avant d’enrouler une frappe vicieuse qui a surpris Suzuki après un rebond trompeur (64e). Les Pays-Bas reprenaient ainsi l’avantage dans une rencontre devenue beaucoup plus ouverte. Kubo a fait passer un frisson dans le camp néerlandais avec une lourde frappe lointaine qui a frôlé la transversale de Verbruggen (67e), tandis que Gakpo a continué de semer le trouble sur son côté gauche avant de buter sur Suzuki (73e). Koeman a alors fait entrer Depay, Koopmeiners et Timber pour gérer son avantage, alors que Moriyasu lançait notamment Tomiyasu afin de tenter de relancer son équipe. Dans le dernier quart d’heure, les Japonais ont refusé d’abdiquer et ont poussé pour revenir au score. Les hommes d’Hajime Moriyasu ont installé un véritable siège dans le camp néerlandais, multipliant les centres et les situations dangereuses autour de la surface adverse (77e).

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Très remuant depuis son entrée, Junya Ito a fait parler sa vitesse sur son aile droite et a créé plusieurs décalages. Après un centre en retrait parfaitement dosé, Sugawara a eu une énorme opportunité d’égaliser mais sa reprise a manqué de précision et Verbruggen s’est emparé du ballon sans difficulté (80e). Les Oranje ont alors tenté de gérer leur avantage, mais la pression japonaise est restée constante. Ito a ensuite trouvé Kamada dans la surface, mais la tentative du milieu nippon a été contrée in extremis par Micky van de Ven et a offert un corner aux siens (87e). Une minute plus tard, Dumfries a de nouveau repoussé Ito en corner alors que l’ailier japonais s’était infiltré côté droit. Sur le coup de pied de coin suivant, frappé par Ito vers le premier poteau, la défense néerlandaise a d’abord réussi à se dégager (88e). Mais le Japon a continué d’insister et a finalement été récompensé dans les derniers instants. Sur un nouveau corner venu de la droite, Koki Ogawa a surgi au premier poteau et a placé un coup de tête dangereux que Bart Verbruggen n’a pu que détourner dans ses propres filets (89e). Cette égalisation tardive a permis au Japon d’arracher un précieux match nul (2-2) face à des Pays-Bas qui avaient pourtant cru tenir la victoire. Dans ce groupe F, les deux sélections ont ainsi pris un point chacune avant la suite de la compétition, où chaque résultat pourrait peser lourd dans la course aux seizièmes de finale.