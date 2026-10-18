Real Madrid : José Mourinho a tranché pour Endrick

Endrick pourrait bien être le grand gagnant des changements attendus au Real Madrid ce dimanche. À l’heure de recevoir Séville, l’attaquant brésilien apparaît comme une option de plus en plus sérieuse pour José Mourinho. L’absence de Vinicius, suspendu pour quatre rencontres, ouvre une place dans le secteur offensif et le jeune Madrilène a marqué des points en Ligue des Champions. Entré en jeu face à l’AS Roma, il a impressionné par son impact et sa capacité à déstabiliser la défense adverse, ce qui a permis au Real de faire une folle remontada. Au point de pousser son entraîneur à envisager une solution inattendue.

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Selon Marca, Mourinho aurait décidé de le repositionner sur le côté droit, avec Kylian Mbappé en pointe et Diomande à gauche ce dimanche face aux Andalous. Ce possible retour au premier plan serait un tournant pour le Brésilien, dont le choix de rester à Madrid interrogeait jusqu’ici. Après un prêt particulièrement réussi à l’OL lors de la seconde moitié de la saison dernière, Endrick avait décidé de poursuivre son aventure dans la capitale espagnole plutôt que de faire de nouveau ses valises. À Lyon, il avait retrouvé du rythme et de la confiance, avec huit buts et huit passes décisives en 21 rencontres toutes compétitions confondues. De quoi espérer enfin s’imposer dans un club où la concurrence offensive est particulièrement féroce.

Endrick n’était pas dans les plans de Mourinho jusqu’ici

Mais depuis le début de la saison, la réalité était bien moins réjouissante. Avant le déplacement à Rome cette semaine, le jeune attaquant n’avait disputé que quatre minutes en compétition officielle, malgré les éloges de Mourinho, le joueur ayant également été freiné par une blessure en début d’exercice. Un temps de jeu famélique pour un joueur de son potentiel, qui avait besoin d’enchaîner les rencontres pour poursuivre sa progression. Son manque d’opportunités avait même alimenté les interrogations sur son avenir, alors que plusieurs clubs pourraient être tentés de lui offrir un rôle plus important cet hiver sous la forme d’un nouveau prêt.

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Face aux Italiens, Endrick a toutefois changé la donne. Entré en jeu en seconde période, il a inscrit un but et pesé sur le retournement de situation des Madrilènes, finalement victorieux (3-4) après avoir été mené. Cette prestation pourrait donc rebattre les cartes et convaincre Mourinho de lui accorder davantage de responsabilités, à commencer par cette réception de Séville. Reste à savoir si cette éclaircie sera le début d’une véritable ascension ou un simple coup d’éclat. Endrick n’a pas le droit à l’erreur.