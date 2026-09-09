LdC : le PSG massacre le Slovan Bratislava avec un triplé de Ferran Torres

Double vainqueur de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain tentait d’écrire un peu plus son histoire dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Le club francilien lançait sa campagne européenne ce mercredi au Parc des Princes avec la réception du modeste Slovan Bratislava. Contre l’une des équipes les moins expérimentées de la compétition, Luis Enrique faisait un peu tourner. Ainsi, Marquinhos, Joao Neves, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia étaient préservés tandis qu’Ilya Zabarnyi, Dro Fernandez, Ferran Torres et Maghnés Akliouche débutaient la rencontre. Du côté du Slovan Bratislava, Yaya Touré entourait son buteur Andraž Šporar par Tigran Barseghyan et Suleiman Camara.

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Le match démarrait fort sous l’impulsion des Parisiens. Achraf Hakimi glissait un joli ballon vers le point de penalty pour Ousmane Dembélé qui se manquait. Sur la droite de la surface, Dro Fernandez suivait bien, mais son tir était bien repoussé par Dominik Takáč (4e). Paris insistait et allait prendre l’avantage. Sur un corner, le ballon revenait sur Nuno Mendes dont la tentative heurtait le poteau gauche. Ousmane Dembélé suivait et allait conclure dans le but grand ouvert (1-0, 17e). Dans les bons coups, le Ballon d’Or 2025 pensait voir double sur ce service en profondeur de Ferran Torres. Son ballon piqué était toutefois capté par Dominik Takáč (19e). Ce n’était que partie remise puisque sur une erreur slovaque, Maghnés Akliouche retrouvait Dro Fernandez dont le tir contré revenait sur Ousmane Dembélé qui allait conclure de la tête (2-0, 23e).

Ferran Torres a vu triple

Mis à l’abri, les Parisiens n’allaient pas baisser le pied et multipliaient les initiatives à l’image de ce coup franc de Nuno Mendes capté par Dominik Takáč (29e) ou la frappe enroulée de Ferran Torres qui passait à droite du cadre (30e). L’Espagnol allait finalement marquer juste derrière en coupant un joli centre d’Ousmane Dembélé (3-0, 31e). Buteur, passeur, Ousmane Dembélé manquait de peu le triplé sur une remise de Ferran Torres, mais son tir heurtait le bas de transversale avant de mourir sur la ligne du Slovan Bratislava (34e). Un premier acte solide des Parisiens qui menaient 3-0 à la pause. Au retour des vestiaires, cela repartait fort. Côté droit, Maghnés Akliouche remuait et effaçait trois joueurs avant de transmettre plein axe devant la surface pour Ferran Torres. L’Espagnol allait conclure sur la droite du but (4-0, 47e). Servi à l’entrée de la surface par Nuno Mendes juste derrière, Fabian Ruiz provoquait et frappait à gauche du cadre avant d’être signalé hors-jeu (51e).

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Puis Nuno Mendes inscrivait le cinquième but parisien suite à un joli renversement du jeu de Maghnés Aliouche sur la droite et à un une-deux avec Ousmane Dembélé. Cependant le but était refusé pour hors-jeu (55e). Puis sur un corner côté droit, Ousmane Dembélé centrait au premier poteau. Du tibia, Ferran Torres reprenait et allait marquer sur la droite du but (5-0, 57e). Frustré Suleiman Camara se déchargeait côté gauche. Rentrant dans la surface en déposant Ilya Zabarnyi, le Gambien allait ensuite fusiller Matvey Safonov pour égaliser (5-1, 59e). Face à ce score lourd, Luis Enrique sortait Nuno Mendes, Willian Pacho, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Senny Mayulu, Mika Godts, Lucas Hernandez et Lucas Digne faisaient leur apparition. Le reste du match était bien plus anecdotique, du moins jusqu’à ce ballon mal dégagé dans la surface slovaque que Fabian Ruiz transformait d’une reprise (6-1, 88e). Jeu, set et match, avec ce succès 6-1, le Paris Saint-Germain prend la tête de la phase de ligue de la Ligue des Champions juste devant le FC Barcelone.