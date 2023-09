Sandro Tonali clame son amour envers l’AC Milan

La suite après cette publicité

Cet été, Sandro Tonali a quitté Milan pour un tout autre paysage, plus gris, mais encore plus ambitieux, en rejoignant Newcastle. Depuis son arrivée, l’Italien s’est très vite montré performant en s’adaptant à vitesse grand V, et ce malgré son transfert surprenant, probablement forcé par la direction milanaise. Ce mardi soir, le milieu de terrain retrouvera son ancienne équipe, à San Siro. Une ambiance particulière pour Sandro Tonali qui n’a pas caché son amour profond pour l’AC Milan en conférence de presse, lui, le Magpie.

«Je suis heureux ici, j’ai trouvé des gens exceptionnels. Mais Milan est l’équipe que je soutiens et qui m’a donné la chance de réaliser mon rêve, il faudra que je sache le gérer. Le stade, les supporters, les visages amicaux avec qui j’ai parlé avant d’arriver ici. Je le répète : au stade, je comprendrai vraiment ce que cela signifie», raconte Tonali, ému. Eddie Howe a également tenu à prendre soin de son milieu qui a connu un été mouvementé : «Il a un fort caractère. J’ai été impressionné par son leadership. Il consacre son âme à Newcastle et apprend l’Anglais. Je m’attendais à un joueur fort, mais ce que j’ai vu au cours de ces premiers mois m’a surpris. J’admire vraiment son caractère, c’est vraiment un footballeur spécial». Des propos qui devraient faire plaisir à l’Italien qui retrouvera son ancienne maison à San Siro.