F50 ou Predator, le choix ultime proposé par adidas

Vitesse ou contrôle, contrôle ou vitesse, chaque joueur de foot est confronté à ce choix cornélien. Cela tombe bien, adidas lance le duel Predator vs F50 et invite fans et joueurs du monde entier à « choisir leur modèle préféré », incarné par les meilleurs joueurs de la planète. La F50, c’est le frisson, pour « ceux qui cassent les codes, des joueurs qui se poussent à leurs limites pour créer une créativité et une brillance inattendues », explique la marque allemande.

La suite après cette publicité

La Predator, chaussure iconique, c’est le contrôle permanent, la maîtrise sous pression. La team Predator, c’est Jude Bellingham ou Paul Pogba. « Pour moi, le football consiste à rechercher cette maîtrise et ce sang-froid avec le ballon qui permettent de choisir le moment idéal pour effectuer une passe décisive. Predator m’aide à trouver ce rythme parfait », explique l’international anglais du Real Madrid. La F50, c’est la folie, représentée par Ousmane Dembélé ou Lamine Yamal. « La F50 me permet d’électriser le jeu, en me donnant l’assurance d’être imprévisible et de prendre des risques. Je veux que tous les joueurs ressentent cette même confiance à chaque instant », assure Lamine Yamal, l’international espagnol du FC Barcelone.

Alors, vous êtes F50 ou Predator ? Les deux paires sont d’ores et déjà disponibles sur Foot.fr ! Rejoignez la team Yamal ou la team Bellingham !