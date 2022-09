Barça : Jordi Cruyff, nouveau directeur sportif

Joueur du FC Barcelone de 1993 à 1996, Jordi Cruyff est le nouveau directeur sportif du FC Barcelone. «Jordi Cruyff a signé son contrat en tant que nouveau directeur sportif du football du FC Barcelone. Il occupe déjà ce poste depuis le 1er juillet», précise notamment le communiqué du club barcelonais.

Revenu au club la saison dernière en tant que directeur de la zone internationale de la section football, le fils de Johan Cruyff a notamment joué un rôle clé dans les deux dernières fenêtres de transfert en tant que membre de la Commission sportive.

ℹ️ @JordiCruyff, new sporting director of the Clubhttps://t.co/XEtM4MqWg5