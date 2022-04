L'Europe s'enflamme pour le choc au sommet entre Manchester City et le Real Madrid, Darwin Núñez s'arrache à prix d'or

La suite après cette publicité

L'Angleterre attend le choc entre City et le Real…

Le choc entre Manchester City et le Real Madrid passionne outre-Manche. Et c'est toute l'Angleterre qui attend de pied ferme la casa Blanca. Pour le Manchester Evening News la «vraie affaire commence maintenant» ! «Pep dit à ses joueurs de croire en eux» car tout sera contre eux et il devront «souffrir» sans «arrière latéraux.» Pour The Times, Sterling peut aussi être «la bonne affaire» ! Ce qui fait la une du Guardian c'est aussi la façon dont «Guardiola exhorte City à saisir sa chance et à relever le défi du Real.» Enfin, le Daily Express reprend la déclaration de Raheem Sterling qui se dit «prêt à conquérir l'Europe avec City.» Les supporters attendent des actes désormais !

...l'Espagne voit plus loin mais compte sur Guardiola

En Espagne aussi on trépigne d'impatience pour cette demi-finale de Ligue des Champions. Le quotidien AS ne tient plus en place avec son ce titre : «A 180 minutes de Paris» ! «La meilleure équipe de Madrid de la saison est en route pour la finale contre le City de Guardiola. Casemiro, presque certain de manquer.» Chez Marca, on veut revoir l'extérieur sublime de Luka Modrić, en quarts face à Chelsea. Le quotidien demande aux Merengues de «la mettre à Paris» car «la magie de Modrić sera à nouveau fondamentale pour rapprocher les Merengues de la finale.» En Catalogne, Sport estime que le «Real Madrid est un grand défi pour Pep Guardiola.» Pour L'Esportiu, l'antagonisme contre le Real Madrid va plus loin et tout repose sur les épaules de Pep Guadriola qui est «l'homme qui peut empêcher Madrid» de remporter une nouvelle Ligue des Champions. Ce ne sera pas une mince affaire !

Darwin Núñez va coûter très cher !

Enfin, on termine ce tour de la presse au Portugal où là aussi le mercato fait les gros titres. Et c'est le serial buteur, Darwin Núñez qui affole les cadors européens. Pour Record, l'Uruguayen rend «fou les Anglais», notamment. Et forcément, son agent veut en tirer un bon prix en le vendant en Premier League cet été. Selon le quotidien portugais : «Jorge Mendes commence les réunions cette semaine pour son poulain et vise un transfert à plus de 100 millions d'euros.» Les prétendants sont prévenus.