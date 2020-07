ASSE : le message poignant de Loïc Perrin pour son départ

Titulaire vendredi dernier lors de la finale de Coupe de France entre le PSG et l'AS Saint-Étienne (1-0), Loïc Perrin aurait sans doute rêvé d'une meilleure fin. Suite à un tacle trop appuyé sur Kylian Mbappé, blessé à la cheville sur le coup, le capitaine des Verts a été expulsé pour son dernier match avec le club du Forez (470 apparitions entre 2003 et 2020). Et ce jeudi, le principal concerné a officialisé son départ à la retraite via un message publié sur les réseaux sociaux.

«C’est avec une grande émotion que je vous annonce avoir joué mon dernier match avec mon club de toujours vendredi dernier lors de la finale de la Coupe de France. Même si j’espérais une autre fin, je suis heureux et fier de mon parcours pendant ces 17 saisons de footballeur professionnel, avec des hauts et des bas mais toujours en donnant le maximum de moi même. (...) Une page se tourne mais mon histoire avec l’ASSE n’est pas encore terminée...», a écrit le défenseur central.