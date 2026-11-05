Manchester United a contacté Didier Deschamps

« Je ne m’interdis rien », disait Didier Deschamps en juin dernier, avant d’aborder sa dernière Coupe du Monde avec l’équipe de France, au sujet de son avenir. Après 14 ans sur le banc des Bleus, le coach âgé de 58 ans profite pleinement de sa période d’inactivité pour se ressourcer auprès de ses proches. Mais son nom commence à revenir de plus en plus régulièrement dans l’actualité des clubs en manque de résultats. On pense par exemple à la Juventus, qui ne parvient pas à retrouver le chemin vers le succès. La presse italienne a cité son nom à plusieurs reprises, mais le poste ne semble pas le plus attirant à l’heure actuelle.

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Selon nos informations, un autre gros club européen a pris contact avec Didier Deschamps ces derniers jours. Il s’agit de Manchester United, également en mauvaise posture en Premier League. La place de Michael Carrick ne tient plus qu’à un fil, que la victoire miraculeuse face à l’AS Rome n’a pas rompu. Les dirigeants mancuniens s’activent pour trouver le bon profil, et multiplient les approches vers les entraîneurs comme Julian Nagelsmann et Unai Emery. Ce dernier semble toutefois bien parti pour prolonger avec Aston Villa.

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Deschamps n’est pas pressé

Alors, Manchester United pourrait-il être le futur banc de Didier Deschamps ? Le technicien français ne serait pas totalement chaud à l’idée de rejoindre les Red Devils, engagés dans un mauvais cycle, entre direction contestée par les supporters et mercatos mal menés. Rappelons que Didier Deschamps a connu la Premier League en tant que joueur, durant la saison 1999-2000, du côté de Chelsea, juste après son départ de la Juventus.

Si l’on ne sait pas encore s’il sera le choix définitif de la direction mancunienne, DD est à l’écoute des offres, pas pressé même si les premières opportunités intéressantes commencent à se dévoiler. Il est également prêt à attendre la prochaine intersaison pour replonger, lui qui a un temps été dans la short-list du Real Madrid avant que le choix se porte sur José Mourinho. Cette destination lui aurait d’ailleurs bien plu.