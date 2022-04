Parme : la grosse boulette de Gianluigi Buffon

L’ancien gardien de but de la Juventus et du PSG Gianluigi Buffon qui évolue aujourd’hui à Parme en Serie B s’est illustré lundi soir en encaissant un but gag lors de la défaite de son équipe sur la pelouse de Pérouse (2-1).

L’Italien de 44 ans a complètement loupé une passe en retrait de l’un de ses coéquipiers, ce qui a permis au buteur adverse, Marco Olivieri, de marquer tranquillement dans le but vide. Les Parmesans qui voulaient remonter directement en Serie A cette année, ont loupé coche puisqu’ils pointent actuellement à une modeste 13e place de Serie B.