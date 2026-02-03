Entre la France et la Pologne, Watford ferme la porte pour Nampalys Mendy !

Alors que le marché hivernal a fermé ses portes, Nampalys Mendy s’est retrouvé, en toute fin de mercato, au centre d’un véritable feuilleton. Courtisé par le Stade Rennais, qui voyait en lui le remplaçant idéal de Glen Kamara, et par son club formateur, l’AS Monaco, en quête de renforts d’expérience au milieu, le Sénégalais a également fait l’objet d’un forcing impressionnant en Pologne. Le club de l’Arka Gdynia a en effet formulé une offre concrète, assortie d’un contrat de 18 mois et du plus gros salaire de l’histoire du club, pour tenter de convaincre le champion d’Afrique.

La suite après cette publicité

Pourtant, contre toute attente, l’avenir du milieu de 33 ans semble s’être réaxé vers l’Angleterre ce mardi soir. Alors qu’il était poussé vers la sortie, Mendy a été propulsé titulaire avec Watford lors du déplacement à Hull City, une première depuis quatre mois. Ce retour en grâce, coïncidant avec un changement de dynamique sur le banc des Hornets, pourrait bien pousser le club à verrouiller son joueur malgré les sirènes françaises et polonaises, afin de sécuriser sa fin de saison en Championship.