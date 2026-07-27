La sortie culottée de Gianni Infantino sur la Coupe du Monde 2026

La Coupe du Monde 2026 a refermé ses portes depuis une semaine. Mais Gianni Infantino n’est pas encore passé à autre chose. Dans une longue lettre publiée sur Instagram, le président de la FIFA a défendu le tournoi, tout en s’en prenant à ceux qui ont osé l’attaquer. « À vous tous qui regrettez de ne plus pouvoir voir enfants, bébés, grands-parents et parents se réunir pour le beau jeu, je suis désolé que les matches soient terminés et que vous ayez manqué toute cette joie et cette convivialité. Je suis désolé que la haine et les critiques vous aient tellement accaparés que vous ayez tout raté. À ceux qui, derrière leurs stylos et leurs papiers, derrière leurs écrans, répandent la haine et de fausses rumeurs, je tiens à dire que pendant que vous êtes assis en retrait, nous, à la FIFA, sommes en première ligne pour organiser, travailler dur et offrir le meilleur spectacle au monde. » L’Italo-Suisse a accusé ceux qui critiquent de «semer la haine». Après avoir pointé du doigt les journalistes et ceux qui ont critiqué le Mondial, il a défendu son bilan à sa manière. Il a écrit que la FIFA « a travaillé sans relâche pour unir deux pays en guerre», tout en ajoutant que « l’Iran est entré aux États-Unis sans incident ni conflit ».

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Pourtant, les Iraniens ont été écœurés par leur traitement durant le Mondial, eux qui devaient quitter le sol américain quelques heures après leurs différentes rencontres. Des membres de la délégation iranienne ont aussi été privés de visa et n’ont obtenu qu’après avoir bataillé. Infantino a précisé que la Coupe du Monde n’avait connu « aucun incident, une sécurité à 100 %, que de la joie et du bonheur ! » tout en ajoutant que tous les participants au tournoi étaient « sains et saufs et heureux ». The Athletic rappelle que 4 personnes sont décédées par asphyxie lors des célébrations après la victoire du Mexique face à l’Équateur. Très critiqué pour ses relations avec Donald Trump ou encore certaines décisions, notamment la polémique Folarin Balogun, Gianni Infantino estime que le Mondial est une réussite totale. « Votre mécontentement face à certaines décisions prises par les autorités compétentes est compréhensible, mais veuillez vous référer aux archives publiques : de telles décisions sont courantes dans certaines des ligues les plus importantes (…) Vous avez mentionné les quelques personnes qui se sont vu refuser un visa et vous avez passé sous silence les millions de personnes qui en ont bénéficié, originaires du monde entier.» Une sortie qui risque encore de faire grincer des dents.