JT Foot Mercato : le mercato au centre du choc PSG-Real

Les Madrilènes sont nerveux

Selon les informations de Marca, la tension règne dans le vestiaire madrilène ces dernières heures. Carlo Ancelotti sent de la nervosité chez ses joueurs et tient à calmer son groupe. Malgré une présence constante parmi les meilleurs clubs européens ces dernières années, le départ de certains joueurs cadres l'été dernier a fragilisé la confiance des hommes d'Ancelotti. Ce dernier incite ses joueurs à garder la tête froide en vue de la rencontre. Avec un Karim Benzema qui n'est pas forcément à 100%, les Merengues ne se présenteront pas au Parc des Princes ce mardi soir avec l'étiquette de grand favori.

Paul Pogba au centre des intérêts

Ce mardi, le Daily Mail dévoile qu'un nouveau contrat liant Paul Pogba avec son club Manchester United serait tout à fait envisageable. Rester chez les Red Devils est donc possible pour le milieu de terrain tricolore, à moins que ses prétendants ne le fassent changer d'avis. Le média anglais révèle que parmi ces prétendants, le PSG serait disposé à faire «Une méga-offre» pour s'attacher les services du champion du monde 2018. Un retour à Turin, c'est ce que la Juventus espère, cette dernière serait également intéressée au sujet d'un rapatriement de La Pioche. Le Real Madrid et le FC Barcelone surveillent aussi la situation de Paul Pogba, qui a donc l'embarras du choix.

Un nouveau Ousmane Dembélé fait son retour au Barça

Lors du dernier mercato hivernal, Ousmane Dembélé s'est vu poussé dehors par la direction du FC Barcelone. Si le président Joan Laporta a fait comprendre qu'il ne souhaitait plus voir le Français de nouveau sous le maillot blaugrana, Xavi n'a pas cédé a cette pression. Comme l'indique Sport, c'est un nouveau Dembélé que le club découvre depuis la fin du mercato. L'arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang lui a, par exemple, fait énormément de bien. Mais pas que, il serait aussi de plus en plus à l'aise dans le vestiaire où il semble bien plus épanoui, impliqué et motivé. Le journal précise cependant que tout ceci ne devrait rien changer à son avenir.