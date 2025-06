Scandale en Turquie : vague de démissions suite aux leaks anti-Mourinho

Tempête en Turquie : le président et l’ensemble du conseil d’administration de la commission de discipline du football professionnel ont démissionné en masse, engloutis par un scandale lié à la diffusion de messages internes WhatsApp. Les conversations, divulguées ces dernières heures, révèlent un comportement particulièrement inapproprié de la part des membres de la Commission, qui, sur plusieurs points, manifestent une hostilité envers Fenerbahçe et l’entraîneur portugais José Mourinho.

Un scandale lié au Special One avait déjà éclaté en cours de saison. Dans leurs messages, les membres de la commission se moquaient des dirigeants de plusieurs clubs, affichaient des préférences en faveur de Galatasaray et attaquaient violemment Mourinho avec des phrases telles que : « Nous lui ferons payer la saison prochaine » et « Il a été trop toléré ». Un comportement inacceptable qui a entraîné la démission du président et de l’ensemble du conseil d’administration de la commission de discipline.