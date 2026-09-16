Le plan de Besiktas pour étouffer l’OM a fuité

Ce matin, L’Équipe nous a appris que la direction de l’Olympique de Marseille avait pesé le pour et le contre quant à la possibilité de renoncer à disputer la Ligue Europa. Confronté à de gros soucis financiers et sanctionné par l’UEFA, le club phocéen aurait pu calmer le jeu avec l’instance dirigeante européenne, mais il a finalement décidé de participer à la C3 pour des raisons de prestige, mais aussi parce qu’il y a quelques millions d’euros à récolter. Cependant, au vu du programme qui attend les Phocéens (Besiktas, Olympiacos, Sturm Graz, Bayer Leverkusen, Levki Sofia, Celta de Vigo, Celtic Glasgow et Anderlecht), pas grand monde voit la bande de Bruno Genesio aller loin.

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Besiktas a repéré plusieurs failles

Un sentiment qui fait écho aux difficultés que rencontrent les Marseillais en Ligue 1. Après trois défaites de rang, l’OM pointe à la treizième place du classement. La situation n’est pas brillante et pourrait même s’aggraver puisque Marseille reçoit le Paris Saint-Germain dimanche prochain. Face à tous ces problèmes, l’OM doit-il revoir ses objectifs à la baisse ? « Ce n’est pas à moi de dire que ce n’est pas notre championnat, ce n’est pas à moi de le dire. Nous, on doit être ambitieux, c’est ce qu’on essaye de faire, avec des joueurs qui répondent présents, qui tentent de faire ce qu’on demande, qui le réalisent par séquences, mais il en manque, c’est sûr. Mais sur les objectifs, ce n’est pas à moi de vous le dire, moi, je les ai en tête depuis le début et ils sont clairs pour moi, je le savais déjà. Si c’est à la direction d’en parler ? Ce n’est pas à moi, c’est tout. Moi, j’analyse le match et l’équipe, c’est ce que je fais, mais sur l’équipe, le championnat, ce n’est pas à moi de parler des objectifs dans le championnat ni de ce qui a été fait avant d’ailleurs », avait confié Bruno Genesio après le revers à Rennes.

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Obligé de composer avec ce qu’il a entre les mains, le coach marseillais fera-t-il tourner pour le match de Ligue Europa face à Besiktas ? Pour le moment, seules les rumeurs d’un changement de système (passer du 4-1-4-1 à un 4-4-2) et d’une titularisation de Keyliane Abdallah sont sorties dans la presse. Ce qui est sûr, c’est que les malheurs de l’OM ne sont pas passés inaperçus en Turquie. Deuxième du classement de Süper Lig, un point derrière Galatasaray, Besiktas se trouve dans une meilleure dynamique. Et à en croire la presse turque, si les Stambouliotes ne fanfaronnent pas avant d’accueillir l’OM, leur coach, Vincenzo Italiano, aurait déjà un plan bien précis pour faire chuter les hommes de Genesio. Besiktas pourra déjà compter sur son buteur vedette, Dusan Vlahovic. Depuis son arrivée sur les rives du Bosphore, le Serbe a inscrit 4 buts en 5 matches. Mais le plan d’Italiano ne se résume pas qu’à l’ancien pensionnaire de la Juventus.

Italiano a les clés

Fotomaç assure que le staff du coach italien a repéré que les Marseillais avaient de gros soucis sur les coups de pied arrêtés. En conséquence, le média indique qu’Italiano aurait demandé à ses joueurs de se projeter énormément au deuxième poteau sur ce type de phase de jeu. Ce n’est pas tout. Hurriyet va plus loin en dévoilant plusieurs consignes du technicien italien. Italiano aurait ainsi donné comme instruction de ne pas se jeter comme des morts de faim. « Patience en première mi-temps, du rythme en seconde », aura-t-il confié. Italiano a souligné que « la clé pour battre Marseille ne réside pas dans une possession de balle à 60 %, mais dans des attaques ultra-rapides à 3 ou 4 joueurs dès la récupération du ballon », selon le journal, avant d’ajouter quelques autres consignes.

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Il aurait ainsi demandé à ses joueurs de réaliser un pressing intelligent durant les vingt premières minutes de jeu. Il voudrait que Besiktas empêche l’OM de construire son jeu sans laisser trop d’espaces en défense. Pour organiser tout ça, Italiano compte sur la paire de milieux Orkun-Olaitan pour jouer les chefs d’orchestre, notamment lors des phases de pressing. Ensuite, il aurait été demandé aux ailiers de réaliser constamment des appels en profondeur dans le dos des défenseurs marseillais. Lors de ses phases offensives, Amir Murillo (qui retrouvera l’OM) serait chargé de rester en retrait, en guise de couverture. Enfin, si Besiktas parvient à ouvrir le score, Italiano ne voudrait pas voir son équipe se replier en défense. En attendant sa conférence de presse, Bruno Genesio est prévenu !